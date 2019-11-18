تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي شراء الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس 6 أشخاص بينهم ربة منزل، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، للنصب على راغبي شراء القطع الأثرية في الهرم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الهرم، أثناء تفقدها للحالة الأمنية، من ضبط 6 أشخاص بينهم ربة منزل، أثناء استقلالهم سيارتين بدون لوحات معدنية، وضبط بحوزتهم طبنجة، ومبلغ 11 ألف جنيه، بالإضافة إلى تمثال فرعوني أسود اللون.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين راغبي شراء القطع الأثرية، حيث يعرضون تماثيل مقلدة على الضحايا، مقابل مبالغ مالية، وتتولى المتهمة استدراج المجني عليهم، وأثناء معاينتها ينتحل باقي المتهمين صفة رجال شرطة، ويستولون على المبالغ المالية التي بحوزتهم، ثم يصرفون الضحايا ويفرون هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.