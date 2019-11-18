ضبط 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في المناطق الصحراوية بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مسجل خطر اشتراك مع خمسة أشخاص في أعمال حفر بإحدى المناطق الصحراوية بقنا بقصد التنقيب عن الآثار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أفادت قيام "مسجل شقي خطر -مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط" بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة الظهير الصحراوي الكائنة بالقرب من طريق الملفات "المؤدي إلى محافظتي الأقصر، والوادي الجديد" على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة أبو تشت والاستعانة بآخرين.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المنطقة المُشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام والاشتراك مع مديرية أمن قنا، مدعومةً بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي، وبرفقته "5 أشخاص-لإثنين منهم معلومات جنائية-جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة فرشوط"، وتبين وجود حفرة قطرها "2متر بعمق 2,5 تقريباً، ومكان لإعاشة القائمين بأعمال الحفر والتنقيب، والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب".

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمشاركة المتهمين المضبوطين، وبمواجهة باقي المتهمين، أقروا باتفاقه معهم على القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار مقابل مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.