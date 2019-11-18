محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط "أحد الأشخاص" حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته " 8 طربة لمخدر الحشيش وزنت 797 جرام -هاتف محمول – مبلغ مالي"؛ وآخر سبق اتهامه في قضيتين مخدرات، حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته " 4 طربة لمخدر الحشيش وزنت 395 جرام– بندقية آلية– 5 طلقات نارية -هاتف محمول -مبلغ مالي".
كما ضبطت المحلات "عنصرين إجراميين" حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية الغير مرخصة، وبحوزتهما "بندقية خرطوش – طبنجة معدلة – 2 فرد محلى الصنع – 50 طلقة نارية مختلفة الأعيرة".
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازته المخدرات بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال حملة أمنية بالجيزة.. ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 2 كيلو حشيش و5 أسلحة نارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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