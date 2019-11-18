النقض تُبرئ أمين ودائع بشركة سنورس من تهمة الكسب غير المشروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: قضت محكمة النقض ببراءة "م. ع" أمين ودائع بشركة سنورس المساهمة مع بنك التنمية الزراعي من تهمة الكسب غير المشروع وإلغاء عقوبة سجنه 10 سنوات وتغريمه 6 ملايين جنيه وزوجته. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الكناني نائب رئيس النقض وعضوية كلا من عصمت عدلي وعماد محمد وايهاب البنا و محمد خليفه وسكرتارية محمد ناصر. كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا بالسجن 10 سنوات على المتهم والتحفظ على أمواله وأموال زوجته وغرامه 6 مليون جنيه لاتهامه باستغلال نفوذه الوظيفي بصفته من أمناء الودائع لدى شركة سنورس لتحقيق مكاسب غير مشروعة بإصدار أوامر لمرؤسيه لتنفيذ عمليات مخالفة للقانون.

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