الإسكان: تخصيص 5000 متر لإقامة مجمع للخدمات الحكومية بمدينة الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي (5000م2) بمنطقة الخدمات المستقبلية بالقرب من مدخل (2) طريق (القاهرة – الإسماعيلية)، لصالح وزارة الداخلية بنظام نقل الأصول، لإقامة مجمع للخدمات الحكومية لخدمة سكان مدينة الشروق.

وأضاف الغيطي، في بيان اليوم، أن وزارة الداخلية ستقوم بتنفيذ مجمع خدمي يضم أعمال (جوازات - أحوال مدنية - تصاريح عمل - مرور ) بهدف التيسير على سكان المدينة راغبي الحصول على الخدمات المقدمة لتكون في مكان واحد بدلاً من الانتقال خارج المدينة، مؤكداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في سبيل توفير جميع الخدمات للمواطنين بمدينة الشروق.

وأكد رئيس الجهاز أنه تم التنسيق مع قطاع المؤسسات بوزارة الداخلية لإقامة المجمع، وتمت موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الموقع المقترح لخدمة سكان مدينة الشروق، في إطار سعى جهاز المدينة لتوفير الخدمات الحكومية المختلفة للتيسير على المواطنين.

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وقال الغيطي: تم استهداف محور الحرية بطول 5 كم بالمدينة، ووضعه بخطة أعمال الزراعة حيث تتم أعمال التسوية والزراعة والتشجير للمحور، وذلك في إطار خطة الجهاز لزراعة وتجميل المحاور الهامة والرئيسية بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز تتضمن الأعمال بالمحور، أعمال التسوية بأماكن الزراعات، وتنفيذ شبكة ري، وتجهيز عدد (866) حوضا وزراعته بالأشجار المتنوعة ذات الظلال الكثيفة، وعدد (351) حوض نخيل يتوافق مع أنواع التربة وعدد (16900) شجيرة، بالإضافة لزراعة (30260م2) من النجيل، وذلك بكامل طول المحور بمدة تنفيذ تقدر بحوالي 6 أشهر من تاريخ استلام الموقع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ طرح مشروع زراعة مناطق العمارات من الأولى حتى السادسة ضمن خطة العام المالي 2019/2020، بهدف توافر عوامل الجذب للسكان والتي تحقق التنمية المطلوبة بما لها من مردود إيجابي على قاطني وزائري مدينة الشروق.​