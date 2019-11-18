"أي حد يغلط هيترفد".. وزير الكهرباء: تعميم برنامج القراءات الموحد في إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إنه من المستهدف أن يتم تعميم برنامج القراءات الموحد الذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتورة سليمة، على مستوى الجمهورية بحلول إبريل 2020، وهو ما ورد خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.

وأضاف شاكر أن منظومة تسجيل القراءات الموحد بدأ تطبيقة بمحافظة بورسعيد بواقع 250 ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير القادم وصولا لتعميمها علي مستوي الجمهورية إبريل 2020، موضحا أن البرنامج سيتصدي بشكل كبير لإشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنون بشكل كبير، متابعا: "التعليمات واضحة، أي حد هيعمل غلطة هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات".

وأشار الوزير إلى أن البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة "التابلت" بحيث لا يستطيع فتح الأبلكيشن الذي يشمل جميع أسماء المشتركين إلا عندما يكون أمام العدادات الخاصة بهم، وتسجيل القراءات من خلال الصورة، التي يسجلها البرنامج مباشرة وتصل لشركة التوزيع، ولا يستطيع أحد التدخل فيها إطلاقا، ليؤكد أن "القارئ لو وجد الباب مغلقًا، فإنه يرسل صورة له أيضا".

تفاصيل برنامج الكهرباء لـ"القراءات الموحد".. (اضغط هنا)