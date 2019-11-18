شعراوي أمام البرلمان: "الرئيس قال لازم المواطن ينزل يلاقي الشارع نضيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه يوجد تنسيق جيد بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان والمحافظين لتقديم خدمات جيدة للمواطن في كافة المحافظات وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف شعراوي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية تتابع تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات أولًا بأول وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تحسين مستوى النظافة في الشارع المصري: "الرئيس أكد لنا أنه من حق المواطن أن ينزل في الشارع ويراه نظيفًا".

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن شركات القطاع الخاص التي ستدخل المنظومة الجديدة للنظافة ستقوم بتشغيل بعض المعدات والآلات التي تمتلكها الوزارة طبقًا لما سيتم الاتفاق عليه في العقود التي سيتم توقيعها بين المحافظات وتلك الشركات، بالإضافة إلى توفير برامج التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع غير الرسمي المشارك في المنظومة بالإضافة إلى التدريب التحويلي لبعض العاملين والموظفين في هيئتي نظافة القاهرة والجيزة الذين سيكون لهم دورًا في المنظومة الجديدة بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص.

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وأكد الوزير، أن كل مطالب وآراء وأفكار أعضاء مجلس النواب في اجتماع لجنة الإدارة المحلية سيتم البدء في بحثها وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، قدم المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الشكر للواء محمود شعراوي، على ما قام بعرضه في الاجتماع من خطة عمل الوزارة وسعة صدره خلال الاجتماع بعد جلسة استمرت أكثر من 5 ساعات متواصلة.

كما قدم السجيني، الشكر لقيادات الوزارة الذين شاركوا في الاجتماع وأعلنوا بعض تفاصيل الملفات الخاصة بهم وهو ما يعكس بأن الأمور تدار في وزارة التنمية المحلية بشكل جماعي كما يوجد فريق للعمل بالديوان العام للوزارة لم نراه من قبل في السنوات الماضية، مضيفًا أن التنمية المحلية والوحدات المحلية ستنجح بفريق عملها في تنفيذ الأفكار والاقتراحات التي تصب في مصلحة المواطن.