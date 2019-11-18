الأرصاد تعلن بيان حالة الطقس حتى الخميس (انخفاض الحرارة والشبورة مستمرة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة حتى نهاية الأسبوع بحيث تنعدم فرص سقوط الأمطار، كما تقل سرعات الرياح على أغلب المناطق.

وأضاف صابر، لمصراوي، أن الشبورة المائية تتواجد في الساعات الأولى من الصباح وهي دلالة على استقرار الأحوال الجوية، لافتًا إلى أنها تكون كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

وأكد أن درجات الحرارة الكبرى تدور حول معتدلاتها الطبيعية، وتسجل على القاهرة 27 درجة وعلى السواحل الشمالية 26 درجة وعلى الصعيد من 29 وحتى 30 درجة.

وتابع: "خلال فترات الليل تقل درجات الحرارة الصغرى، ويصل متوسطها على القاهرة 18 درجة، لكنها تسجل في بعض المدن 9 درجات مثل سانت كاترين، وتصل لـ14 درجة على مدن الصعيد، والوقت الحالي يتطلب أرتداء ملابس خريفية وشتوية، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة".