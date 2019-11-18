أخبار مصر | طول عمري بطلع الأول.. وزير الكهرباء يتوعد الموظفين أصحاب القراءات الجزافية للعدادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طول عمري بطلع الأول.. وزير الكهرباء يتوعد الموظفين أصحاب القراءات الجزافية للعدادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح شاكر أن منظومة تسجيل القراءات الموحد بدأ تطبيقة بمحافظة بورسعيد بواقع ٢٥٠ ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير المقبل وصولا لتعميمها على مستوى الجمهورية أبريل ٢٠٢٠.
وتابع: "أن هذا البرنامج سيتصدى بشكل كبير لإشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنين بشكل كبير"، مضيفا: "التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطه هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات".
وتطرق الوزير، إلى الترتيب المصري في مؤشر الحصول على الكهرباء مشيرًا إلى أنه قفز 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط مضيفا: أن لجوء الحكومة إلى رفع الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية، يعتبر أحد أهم أسباب تقدم مصر بالتقارير الدولية، موضحا أن ترتيب مصر تحسن في التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء) لتصل إلى المركز الـ(77) مقابل المركز (145) عام 2015.
واستطرد شاكر: "لا يزال هذا التصنيف لا يرضيني، نستهدف الوصول إلى ماهو أعلى"، ومازح النواب قائلا: "طول عمرى بطلع الأول على الفصل إزاى أرضى بالمركز 77".