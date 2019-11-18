أخبار مصر | طول عمري بطلع الأول.. وزير الكهرباء يتوعد الموظفين أصحاب القراءات الجزافية للعدادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طول عمري بطلع الأول.. وزير الكهرباء يتوعد الموظفين أصحاب القراءات الجزافية للعدادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، إنه سيتم تعميم برنامج القراءات الموحد والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتورة سليمة، على مستوى الجمهورية بحلول أبريل ٢٠٢٠، متوعدا بفصل الموظف صاحب القراءات الجزافية للعدادات، قائلا: "التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطه هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات".

وأوضح شاكر أن منظومة تسجيل القراءات الموحد بدأ تطبيقة بمحافظة بورسعيد بواقع ٢٥٠ ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير المقبل وصولا لتعميمها على مستوى الجمهورية أبريل ٢٠٢٠.

وتابع: "أن هذا البرنامج سيتصدى بشكل كبير لإشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنين بشكل كبير"، مضيفا: "التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطه هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات".