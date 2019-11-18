أخبار مصر | الطفولة والأمومة: المنيا أكثر المحافظات في عمالة الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطفولة والأمومة: المنيا أكثر المحافظات في عمالة الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ناصر مسلم ممثل المجلس القومي للطفولة وللأمومة، إن مصر من أوائل الدول التي تجركت اتفاقية حقوق الطفل الدولية من خلال سن للقانون رقم 12 لسنة 1996، موضحا أن خط نجدة الطفل "16000" يعمل على مدار 24 ساعة على التدخلات الوقائية لمنع وقوع حدث معين أو التعامل مع المشكلة التي تقع على الطفل،كما يتعاون الخط مع النيابة العامة ووزارة العدل والصحة وكافة الوزارات المعنية بقضايا الطفولة والأمومة.

وأضاغ خلال كلمته باحتفال المجلس الأعلى للإعلام ومنظمة اليونيسيف بمناسبة مرور 30 عام على اتفاقية الطفل، اليوم، أن إنشاء مجلس القومي للأمومة والطفولة عام 1996، يأتي مواكبًا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بهدف اعلاء حقوق الطفل المصري.

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وأشار "مسلم" إلى أن المجلس يتعامل مع قضايا العنف الموجهة للأطفال وقام بمبادرة تعليم الفتيات بناءً على دراسة أجريت عام 1997 حول أسباب تسرب الفتيات من التعليم وتبين أن المدارس تبعد كثيرًا عن القري فبالتالي طبقًا للتقاليد تمنع الفتيات من التعليم فتم تدشين المبادرة التي تضمنت مدارس الفصل الواحد داخل القرى لسد الفجوة النوعية في التعليم بين الأولاد والفتيات.

وتابع: "المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية تنسيقية وطنية تخطيطية وليس مجلس تنفيذي فهو يخطط لتنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات التجريبية التي تيلم للوزارات المعنية لتنفيذها".

وأوضح "مسلم" أن هناك بعض المحافظات بها عدد كبير من الأطفال العاملين وفقًا لإحصائية قام بها المجلس مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، وتبين أن المنيا أكثر المحافظات التي يعمل بها الأطفال، مما شجع على سن قانون يجرم عمل الأطفال قبل سن 15 عام.