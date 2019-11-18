أخبار مصر | برلماني: التعليم الجديد أدى إلى انتشار سرطان "السناتر" والكتب الخارجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: التعليم الجديد أدى إلى انتشار سرطان "السناتر" والكتب الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مع احترامى وتأييدى الكاملين للتصريحات التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأكد فيها على أهمية توطين صناعة "التابلت" في مصر خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وهو ما يضمن لهذه الصناعة سوقًا كبيرة واستدامة الاستخدام.

وأوضح "زين الدين" أن هناك عددًا من الوزراء المعنيين قاموا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية بهدف توطين صناعة " التابلت" في مصر وكلّف وزيرى الإنتاج الحربى والتربية والتعليم الفنى بتقديم مذكرة مشتركة إلى مجلس الوزراء بنتائج المفاوضات مع هذه الشركات والشركة التى وقع عليها الاختيار بهدف بدء عملية التصنيع في مصر حتى يشهد العام المقبل بدء استخدام طلابنا لـ "التابلت" المصنوع في مصر، الا أننى اتساءل هل يعقل يامعالى دولة رئيس الوزراء أنه حتى الآن لم يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوى التابلت لهذا العام حتى هذه اللحظة؟

وتساءل "زين الدين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلا: إن تلاميذ المدارس وأولياء أمورهم في حالة من السخط والاستياء الشديدين من النظام الجديد المزعوم الذى قيل عنه انه سيقضى على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية والغش وسيجعل جميع أبنائنا من أذكى تلاميذ العالم في التفكير والإبداع والابتكار ولكن كل ذلك لا أساس له من الصحة فجميع أبنائنا خاصة تلاميذ الصف الأول والثانى والثالث الثانوى لا يتجرعون سوى الدروس الخصوصية في جميع المواد إلا الرسم والموسيقى والألعاب والتربية الدينية ولا ينظرون الا في الكتب الخارجية والكتب المدرسة ملقاة مثل المهملات في المنازل.

وتابع: ولا يوجد تلميذ يفتحها والغالبية الساحقة منهم لايذهبون إلى المدارس وغالبيتهم أوقاتهم فيما يسمى بالشقق والوحدات السكنية والعمارات التى تحولت وللاسف الشديد إلى انتشار سرطان سناتر الدروس الخصوصية في جميع أرجاء المعمورة.