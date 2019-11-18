أخبار مصر | تعليق قوي لرئيس البرلمان على "قانون الذوق العام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق قوي لرئيس البرلمان على "قانون الذوق العام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، بمجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي سبق للمجلس أن ناقشها ووافق عليها، في المجموع، وتنتظر أخذ الرأي النهائي، على مشروع القانون المُقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام"، قائلا:"الذوق العام كلمة صعب ينظمها مشروع قانون".

وطلب الدكتور محمد أبو حامد، عضو البرلمان، التعليق على مشروع القانون، قائلا "لا يمكن التدخل فى حرية الملبس، هناك انتقادات محلية ودولية للمجلس بسبب هذا المشروع، ومن لهم علاقة بقطاع السياحة يعلمون جيدا أن الأمر أثار قلق السياح وهناك تساؤلات إن كان سيتعلق بسياحة الشواطئ أم لا، والمجلس لا يجب أن يناقش مشروعات قوانين تتعارض مع الدستور".

واتفق معه الدكتور عبد العال، قائلا:"هذا كلام سليم"، واستطرد: "لكن لا أستطيع الحجر على أى نائب فى حقه بالتقدم بمشروع قانون"، مضيفا "لكن هل هناقشه أو نقره، هذه مسألة أخرى".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "استوقفنى تعبير الذوق العام، فهى عبارة لا يُمكن ضبطها، ولا تدخُل فى السلوك، وهناك أمور جيدة قد يراها شخص آخر أمور قبيحة، أرجو ألا ندخل فى الأمور المتعلقة بالسلوك الشخصى، نحن دولة تقبل الجميع دون تمييز ومُنفتحة على كل حضارات وثقافات العالم تاريخيا وأرجو ان ينتبه الجميع".

