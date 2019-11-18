أخبار مصر | "ملامح من حياة السكندريين عام 175م".. محاضرة في مكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ملامح من حياة السكندريين عام 175م".. محاضرة في مكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف الأثار، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "أنشطة مدرسية وجنازة وعرض مسرحي وجدل سياسي: ملامح يوم عادي من حياة السكندريين في مايو 175م" يوم 20 نوفمبر 2019 الساعة الثانية ظهرًا بقصر خديجة التابع لمكتبة الإسكندرية بحلوان، القاهرة. يلقي المحاضرة الأستاذ الدكتور صبحي عاشور، أستاذ الآثار والفنون الرومانية اليونانية بقسم الآثار والحضارة، كلية الآداب، جامعة حلوان.

تتناول المحاضرة آثار من فئات مختلفة تنتمي لسياق ثقافي أو أثري محدد؛ حيث أن فهم تلك العناصر يعرفنا الكثير من قصص مستخدميها وأساليب حياتهم. عادة ما تمدنا الوثائق الكتابية بأدلة مباشرة على الشئون العامة والخاصة بموضوعات إدارية أو أدبية غنية بالتفاصيل.

يقوم المحاضر بالتمييز بين عناصر الحياة اليومية لمستخدمي آثار ووثائق معينة تعني بالجوانب التعليمية والجنائزية والفنية والسياسية بالإسكندرية، مصر، في القرن الثاني الميلادي. والهدف من ذلك رصد الهيكل الذهني للناس واستكشاف خلفياتهم الحضارية وردود أفعالهم الشخصية إزاء ظروف عصرهم. كما يسعى المحاضر للتوصل إلى بعض اللقطات من الحياة السكندرية اليومية من خلال الآثار والوثائق الكتابية.