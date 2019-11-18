أخبار مصر | وصول وفود من 3 دول للمشاركة في مهرجان "أطفال العالم مصر 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول وفود من 3 دول للمشاركة في مهرجان "أطفال العالم مصر 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم، أعضاء وفود 3 دول أوكرانيا، رومانيا، الهند؛ للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان عيد الطفولة والذى يقام تحت شعار "أطفال العالم يلتقون مصر ٢٠١٩"

ويقام المهرجان خلال الفترة من 17 إلى 25 نوفمبر بمشاركة أطفال 14دولة حول العالم وهم المكسيك، الهند، أوكرانيا، بولندا، تونس، رومانيا، سيريلانكا، فلسطين، مصر، سوريا، المغرب، الجزائر، اﻷردن، اليمن للمرحلة للطلائع السنية من 12 إلى 17 سنة

ويهدف المهرجان إلى تقديم رسالة سلام من أطفال العالم من أرض مصر، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال في التوقيع على العريضة التي أطلقتها منظمة اليونيسيف والتي ستسلم لقادة العالم، لمطالبتهم الالتزام بإعمال حقوق كل طفل والإقرار أن تلك الحقوق غير قابلة للتفاوض، كما يهدف المهرجان إلى التواصل الفكري بين أطفال العالم بمختلف هواياتهم.