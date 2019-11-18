أخبار مصر | وصول وفود من 3 دول للمشاركة في مهرجان "أطفال العالم مصر 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول وفود من 3 دول للمشاركة في مهرجان "أطفال العالم مصر 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويقام المهرجان خلال الفترة من 17 إلى 25 نوفمبر بمشاركة أطفال 14دولة حول العالم وهم المكسيك، الهند، أوكرانيا، بولندا، تونس، رومانيا، سيريلانكا، فلسطين، مصر، سوريا، المغرب، الجزائر، اﻷردن، اليمن للمرحلة للطلائع السنية من 12 إلى 17 سنة
ويهدف المهرجان إلى تقديم رسالة سلام من أطفال العالم من أرض مصر، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال في التوقيع على العريضة التي أطلقتها منظمة اليونيسيف والتي ستسلم لقادة العالم، لمطالبتهم الالتزام بإعمال حقوق كل طفل والإقرار أن تلك الحقوق غير قابلة للتفاوض، كما يهدف المهرجان إلى التواصل الفكري بين أطفال العالم بمختلف هواياتهم.