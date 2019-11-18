أخبار مصر | تعرف على خدمات موقع بنك ناصر الإلكتروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خدمات موقع بنك ناصر الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، الموقع الرسمي للبنك https:nsb.gov.eg، في إطار إستراتيجية البنك الرامية لتعزيز التواصل مع العملاء وخدمتهم بأقصى فاعلية ممكنة، حيث يوفر الموقع معلومات شاملة عن البنك وما يقدمه من خدمات ومنتجات، موضحة ان البنك يشهد حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات.

وأضافت والي أن الموقع الإلكتروني يعد إحدى قنوات التواصل المهمة بين البنك والعملاء حيث يتميز الموقع الجديد بسهولة الاستخدام وبساطة التصميم والمحتوى ويجمع بين الصور والأيقونات ليوفر للعملاء السهولة والسرعة في الحصول على مختلف المعلومات حول المنتجات.

وأشار الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، والعضو المنتدب، أنه تم إضافة وتعزيز بعض الخصائص في الموقع منها خاصية البحث عن مواقع الفروع وأجهزة الصراف الآلي على خارطة جوجل، وتحديث حاسبة القروض ويمكن الإستفادة من هذه الخدمات والمعلومات بشكل سريع وسهل وذلك بعد الدخول في الموقع الإلكتروني والتعرف على كافة الخدمات التي يوفرها البنك من خلال هذا الموقع.

وأشار فاروق أن الهدف من تطوير الموقع الالكتروني هو تقديم الخدمات الاجتماعية والمصرفية لكافة عملاء البنك وأفراد المجتمع وإلى جميع من يتواصل مع البنك بشكل سريع وسهل وتعزيز التواصل مع الجميع وتوفير مختلف المعلومات، فقد تم تقسيم الصفحة الرئيسية في الموقع الالكتروني إلى عدة اقسام من بينها الخدمات المصرفية وقسم آخر لخدمات التكافل وقسم لشرح وتوضيح كل ما يخص صندوق تأمين الأسرة وكل ما يخص النفقه وكيفيه الحصول عليها وقسم آخر لأهم مبادرات البنك، بالاضافة الي قسم للاسئلة الشائعة

كذلك توجد أقسام في الصفحة الرئيسية بالموقع تعطي معلومات حول كيفية التواصل مع البنك وأيضا يوفر الموقع الالكتروني المركز الاعلامي الذي يوفر كافة الاخبار الصحفية المتعلقة بالبنك وغيرها من الخدمات والمعلومات التي تساهم في تعزيز التواصل بين البنك وكافة افراد المجتمع.