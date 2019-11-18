أخبار مصر | سفير ألمانيا: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي يدعم اقتصاد القارة السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير ألمانيا: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي يدعم اقتصاد القارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السفير الألمانى بالقاهرة " سيريل جان نول"، أن مصر لديها علاقات متميزة مع الدول الأفريقية، ومن المؤكد أن رئاستها للاتحاد الأفريقي سيسهم في إطلاق مبادرات لدعم الاقتصاديات الأفريقية.

وقد أعلن نول في تصريحات اليوم الاثنين، إن الهدف من مبادرة برلين التى أطلقتها خلال رئاستها لمجموعة العشرين هو توسيع شبكة علاقات الدول الأفريقية مع العالم، معربا عن أمله في تنفيذ مشروعات جديدة تكون إيجابية ولصالح الجميع.

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات "مجموعة العشرين وأفريقيا"، كما استقبلت الجالية المصرية بألمانيا الرئيس السيسي بالورود والأعلام المصرية وهتافات "تحيا مصر".

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وتهدف مبادرة قمة العشرين وأفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

حيث تتضمن زيارة الرئيس لألمانيا كذلك نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسيلتقي الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية علي هامش القمة، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.