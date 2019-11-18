أخبار مصر | بحضور زاهي حواس وجيهان السادات.. نجوم الفن وسفراء الدول يحتفلون بميلاد "الفقي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور زاهي حواس وجيهان السادات.. نجوم الفن وسفراء الدول يحتفلون بميلاد "الفقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والدكتور زاهي حواس عالم المصريات، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة والدكتور عمرو بدر الخبير السياحي والشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والفنانة يسرا والفنانة ليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي بعيد ميلاد المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ببيت الخبير السياحي الدكتور عمرو بدر.

والدكتور مصطفي الفقي سياسي وبرلماني بارز حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية وعلى دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة لندن، وُلد في 14 نوفمبر 1944 في المحمودية- محافظة البحيرة، أنهى دراسته الابتدائية والإعدادية في منطقة دمنهور، ثم حصل على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1966 ونال شهادة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة لندن عام 1977.

وعمل في بداية حياته في سفارة مصر في كل من بريطانيا والهند، ثم بدأ بالتنقل بين مواقع سياسية ودبلوماسية مختلفة كان منها سكرتيرًا للرئيس مبارك، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والدولية كمؤتمرات القمة العربية والإفريقية إضافةً لمشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي في سويسرا، واهتم الفقي بالفكر القومي العربي وله في ذلك الكثير من الكتابات التي ساهمت بإقامة علاقاتٍ واسعة بينه وبين الكثير من المسؤولين العرب إضافةً لعددٍ من المثقفين والمفكرين.

ونُشرت مقالاته في العديد من الصحف المصرية والعربية والاجنبية، كما أنهى خلال حياته عددًا من الموسوعات الدولية الشهيرة والكثير من الكتب التي تناولت مواضيعًا حول العلوم الاجتماعية والآداب، أثبت وجوده على المستوى الدولي من خلال إلقاء المحاضرات والكلمات في العديد من المحافل والجامعات والمجالس الدولية، ورشَّحته وزارة الخارجية المصرية لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعد انتهاء ولاية عمرو موسى في مايو عام 2011، وهو حاصل على العديد من الجوائز والأوسمة.