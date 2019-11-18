مصر | ضبط مسن قاد تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسن قاد تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة عابدين من المدعوة "ر.ن.ا"، 32 سنة، موظفة بشركة للسياحة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون، باكتشافها سرقة السيارة ملكها ماركة "كيا" حالة توقفها بشارع هدى شعراوي باب اللوق دائرة القسم، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر.

وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها المدعو "ا.ع.ع"، 56 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، والسابق اتهامه في 23 قضية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته 7 مفتاح تشغيل سيارات مصطنعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باسلوب " المفتاح المصطنع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة العمرانية جيزة، باستدعاء المجني عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة.

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع كل من، "ح.ا.ح"، 62 سنة، عاطل، و"م.ع.م"، 27 سة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، و"س.ش.س" 49 سنة، سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، و"خ.ن.م"، 42 سنة، عاطل، ومقيم بالجيزة.

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وتخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات باسلوب " المفتاح المصطنع " والتصرف فيها بالبيع أو مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم امكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما جاء باقوال المتهم الأول أيدوها، واعترفوا بارتكاب عدد 4 حوادث سرقات سيارات بذات الاسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة.

وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.