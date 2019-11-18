مصر | السجن 3 سنوات والغرامة لمتهمين بحيازة أسلحة وذخائر بمدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهمين بحيازة أسلحة وذخائر نارية، بالسجن 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى وبعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين " أحمد علي"، و"محمد سامح"، تهمة حيازة وإحراز أسلحة وذخائر نارية بدون تصريح، بدائرة قسم مدينة نصر.

وكانت بداية الواقعة، بتلقى قسم مدينة نصر بلاغ بقيام المتهمين بحيازة أسلحة وذخائر نارية، وبالانتقال تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.