مصر | الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل حاز سلاحا ناريا بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل حاز سلاحا ناريا بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "سيد عطية" بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة سلاح ناري بالمقطم.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبو صافى، ومحمد مصطفى البنا.

وأسندت النيابة للمتهم "سيد عطية"، تهمة حيازة سلاح نارى بدائرة قسم المقطم بدون ترخيص.

وترجع الواقعة لتلقي قسم مدينة نصر، بلاغ بقيام المتهم بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وبالانتقال تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، تم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.