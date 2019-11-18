مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الاستروكس بالسلام

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تمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من "ر.ي.ن"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه في قضية سلاح ناري بدون ترخيص، و"م.ا.م"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان.

وجاء ذلك حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة الثاني، بمنطقة مساكن اطلس دائرة القسم، وبحوزتهما المضبوطات التالية: