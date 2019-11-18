مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الاستروكس بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الاستروكس بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من "ر.ي.ن"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه في قضية سلاح ناري بدون ترخيص، و"م.ا.م"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان.
كمية من الاستروكس المخدر وزنت 2 كيلو جرام.
سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 16مم ".
مبلغ مالي 3350 جنيه.
2 هاتف محمول.
وجاء ذلك حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة الثاني، بمنطقة مساكن اطلس دائرة القسم، وبحوزتهما المضبوطات التالية:
كمية من الاستروكس المخدر وزنت 2 كيلو جرام.
سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 16مم ".
مبلغ مالي 3350 جنيه.
2 هاتف محمول.
وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.
وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.