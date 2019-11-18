مصر | تجديد حبس عصابة النصب على راغبي شراء القطع الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عصابة النصب على راغبي شراء القطع الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص وسيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على راغبي شراء القطع الأثرية في الهرم، ويعرضون عليهم تماثيل أثرية مقلدة.

وأمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي للنصب على راغبي شراء القطع الأثرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرض التمثال على لجنة أثرية لفحصها وكتابة تقرير عنه.

وتمكنت القوات الأمنية، من ضبط 6 أشخاص بينهم ربة منزل، أثناء استقلالهم سيارتين بدون لوحات معدنية، وضبط بحوزتهم طبنجة، ومبلغ 11 ألف جنيه، بالإضافة إلى تمثال فرعوني أسود اللون.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين راغبي شراء القطع الأثرية، حيث يعرضون تمثايل مقلدة على الضحايا، مقابل مبالغ مالية، وتتولى المتهمة استدراج المجني عليهم، ويستولون على المبالغ المالية التي بحوزتهم، ثم يصرفون الضحايا ويفرون هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

