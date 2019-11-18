مصر | ضبط ممرض ومشرف وبحوزتهما أوراق طبية مزورة بالسلام

4 شهادات طبية منسوب صدورهم لمستشفى عين شمس التخصصي

6 شهادات طبية منسوب صدورهم لمستشفى الساحل التعليمى (مقلدين).مبلغ مالي 1500 جنيه.2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير واصطناع المحررات والشهادات الطبية المنسوب صدورها للمستشفيات والهيئات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتم بارشادهما بمسكن المتهم الثاني ضبط ما يلي:

خاتم شعار الجمهورية تقرا بصمته ( مستشفى جامعة عين شمس التخصصي ).

خاتم شعار الجمهورية تقرا بصمته ( مستشفى الساحل التعليمي ـ وزارة الصحة والإسكان ).

عدد 40 أكلاشيه منسوب صدورهم للمستشفيات الحكومية والإدارات والمعاهد الصحية المختلفة.

عدد 29 شهادة صحية منسوب صدورهم لمستشفى عين شمس التخصصي.

29 شهادة طبية منسوب صدورهم لمستشفى الساحل التعليمي.

83 تقرير طبي منسوب صدوره لمستشفى عين شمس التخصصي.

89 تقرير طبي منسوب صدورهم لمستشفى الساحل التعليمي.

8 اخطار مولود منسوب صدورهم لمستشفى عين شمس التخصصي.

2 إخطار وفاه منسوب صدوره لمستشفى الحسين الجامعي.

13 شهادة موثقة من المعهد الفنى الصحى ببنها.

31 تذكرة صرف أدوية من عيادة الأورام بمستشفى الساحل التعليمي.

30 تقرير تحليل مخدرات منسوب صدورهم لمستشفى عين شمس التخصصي.

8 شهادة خبرة منسوب صدوهم لمستشفى عين شمس التخصصي.

18 إخلاء طرف منسوب صدورهم لمستشفى عين شمس التخصصي.

14 شهادة طبية منسوب صدورهم لمستشفى عين شمس التخصصي.

3 كشف حساب صدورهم لمستشفى عين شمس التخصصي.

3 تقرير طبي منسوب صدورهم لمستشفى جمال ابو العزايم.

10 تقرير لجنة ثلاثية للعلاج على نفقة الدولة.

31 شهادة تقرير فيروس سي.

استمارة تحقيق شخصية خالية من البيانات ممهورة بخاتم مستشفى عين شمس التخصصي.

دفتر فواتير خاص بمستشفى السلام غير مدون عليه أية بيانات.

(وجميــــعهم مــــزوريــــــــــــن)

وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

