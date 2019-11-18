مصر | النيابة تأمر بالتحري حول عاطلين سقطا بـ55 قرص ترامادول بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بالتحري حول عاطلين سقطا بـ55 قرص ترامادول بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات المباحث حول عاطلين بحازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها في منطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 95 جرام هيروين وحشيش و55 قرصا ترامادول واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.