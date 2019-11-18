مصر | انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مطعم في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مطعم في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي في حريق نشب داخل مطعم في منطقة المقطم، لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة المقطم، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.