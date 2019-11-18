مصر | بكمية من الهيروين.. سقوط تاجري "كيف" بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكمية من الهيروين.. سقوط تاجري "كيف" بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من مدينة العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما (30 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.

