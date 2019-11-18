مصر | بـ"بندقية وذخيرة".. سقوط عاطل مطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"بندقية وذخيرة".. سقوط عاطل مطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، تواجد أحد العناصر الإجرامية (عاطل - سبق إتهامه في قضيتي "سرقة بالإكراه، قتل" ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا متنوعة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا آخرى) بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمدخل مدينة القنطرة غرب، حال قيادته سيارة ملاكي وبحوزته (بندقية آلية - 10طلقات لذات العيار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذاك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.