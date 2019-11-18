مصر | "مات وهو بيدافع عن أكل عيشه".. لصان يهشمان رأس حارس عقار لسرقته بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مات وهو بيدافع عن أكل عيشه".. لصان يهشمان رأس حارس عقار لسرقته بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات بإصابة (حارس عقار - مقيم بمنطقة طناش البحر بدائرة القسم) بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

وبسؤال نجله اتهم (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بالتعدي على والده بالضرب بماسورة حديدية وإحداث إصابته المنوه عنها، حال قيامه بمنعهما من تحميل مواد بناء من أمام العقار عمله، وفي وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المجني عليه متأثرًا بإصابته.