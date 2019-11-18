مصر | بالصور.. رئيس "النيابة الإدارية" يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. رئيس "النيابة الإدارية" يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الهيئة كلٍ من فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وأكد "المنشاوي" على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية في نشر سماحة وعظمة الدين الحنيف وإرساء قواعد القيم الإنسانية والدينية السامية.

ومن جانبهم فقد أعرب كل من وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية عن خالص تقديرهما لجهود النيابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.