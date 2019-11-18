مصر | ضبط 3 قضايا "ترويج سلع مجهولة المصدر" عبر الإنترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 قضايا "ترويج سلع مجهولة المصدر" عبر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عقب الفحص الفنى وجمع المعلومات وإتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن (بنى سويف – القليوبية) من تحقيق النتائج التالية:

وتم ضبط (موظف، طالبة - مقيمان بمحافظة بنى سويف) لقيامهما بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ونشر مشاركات للترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر، حال تواجدهما بمحل إقامتهما، وبحوزة الأول (جهاز لاب توب – 7 جهاز راوتر لإنشاء شبكة توزيع خدمة الإنترنت " Wi Fi" بها نظير مقابل مادى بالمخالفة لقانون تنظيم الإتصالات) وبحوزة الثانية (هاتف محمول "المستخدم فى إرتكاب الواقعة")، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم ضبط أحد الأشخاص (طالب – مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ونشر مشاركات للترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر، حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع أدوية مهربة بغرض الإستفادة منهم ماديًا.

أيضًا تم ضبط أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بإدارة أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ونشر مشاركات تتضمن ممارسته لأعمال السحر والدجل نظير مقابل مادى، حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته (هاتف محمول "المستخدم فى إرتكاب الواقعة") وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب المشار إليه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليها لإيهام متابعيه بقدرته على العلاج الروحانى، وذلك بغرض النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

