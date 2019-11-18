مصر | "4 قضايا تهريب مبالغ مالية".. جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "4 قضايا تهريب مبالغ مالية".. جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية تهريب (ملابس أجنبية الصنع).
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (22) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، إنتهاء فترة التصريح ).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (267) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (157) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (5) قضايا متنوعة.
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية تهريب (ملابس أجنبية الصنع).
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (4) قضايا تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالي مبالغ مضبوطة أكثر من 150 ألف جنيه.
في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية تهريب مواد مخدرة.
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (22) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، إنتهاء فترة التصريح ).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (267) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (157) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (5) قضايا متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.