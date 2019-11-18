مصر | "4 قضايا تهريب مبالغ مالية".. جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "4 قضايا تهريب مبالغ مالية".. جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية تهريب (ملابس أجنبية الصنع).

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (4) قضايا تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالي مبالغ مضبوطة أكثر من 150 ألف جنيه.

في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية تهريب مواد مخدرة.