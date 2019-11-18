مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 21 قطعة سلاح ناري بحوزة 21 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 21 قطعة سلاح ناري بحوزة 21 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 21 قطعة سلاح ناري، بحوزة 21 متهما) وذلك على النحو التالي:-
بندقية آلية.
(4) بنادق خرطوش.
طبنجة.
(15) فرد محلي.
(45) طلقة مختلفة الأعيرة.
(186) قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (42655) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
(149) حكم جناية.
(11687) حكم حبس جزئي.
(2073) حكم حبس مستأنف.
(22532) حكم غرامة.
(6214) حكم مخالفة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (139) قضية مخدرات بحوزة (148) متهما، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 8،648 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 4،750 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 724 جرام ).
كمية من مخدر البودرة وزنت ( 135 جرام ).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 60 جرام ).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (3،005 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 205 جرام).
عدد (2136) قرص مخدر.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (39) متهما.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارة ) مُبلغ بسرقتها.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (229) دراجة نارية مخالفة.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26733) مخالفة مرورية.
في مجال فحص السائقين: فحص (83) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.