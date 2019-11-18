مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 21 قطعة سلاح ناري بحوزة 21 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 21 قطعة سلاح ناري بحوزة 21 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 21 قطعة سلاح ناري، بحوزة 21 متهما) وذلك على النحو التالي:-

بندقية آلية.

(4) بنادق خرطوش.

طبنجة.

(15) فرد محلي.

(45) طلقة مختلفة الأعيرة.

(186) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (42655) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(149) حكم جناية.

(11687) حكم حبس جزئي.

(2073) حكم حبس مستأنف.

(22532) حكم غرامة.

(6214) حكم مخالفة.

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في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (139) قضية مخدرات بحوزة (148) متهما، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 8،648 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 4،750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 724 جرام ).

كمية من مخدر البودرة وزنت ( 135 جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 60 جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (3،005 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 205 جرام).

عدد (2136) قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (39) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارة ) مُبلغ بسرقتها.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (229) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26733) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (83) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

