مصر | ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 2 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 2 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 من العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزتهم قرابة 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 5 قطع سلاح ناري بقصد الإتجار.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته (عدد 8 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 797 جراما"- هاتف محمول – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامي.

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ضبط (عنصر إجرامي، سبق اتهامه في قضيتين "مخدرات") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته (عدد 4 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 395 جراما"– بندقية آلية– 5 طلقات نارية - هاتف محمول -مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامي.

ضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، لقيامهما بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار في الأسلحة النارية الغير مرخصة، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – طبنجة معدلة – 2 فرد محلي الصنع – 50 طلقة نارية مختلفة الأعيرة) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

