مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب داخل شقة سكنية التابعة لمنطقة المطرية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بالمكان بدون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في المطرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

