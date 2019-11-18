شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يؤكد أهمية «الأوقاف» و«الإفتاء» في نشر سماحة الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية دور وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية في نشر سماحة وعظمة الدين الحنيف، وإرساء قواعد القيم الإنسانية والدينية السامية.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الاثنين، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

من جانبهما، أعرب كل من وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية عن خالص تقديرهما لجهود النيابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.