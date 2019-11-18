شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل الثلاثاء.. والقاهرة 26 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الثلاثاء طقسا معتدلا على كافة الأنحاء نهاراً مائلا للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وعلي الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «18- 26»، إسكندرية «18- 25»، قنا «16- 29»، الأقصر «17– 29»، أسوان «18– 30».
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