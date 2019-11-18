شكرا لقرائتكم خبر عن «إيرباص» تعتمد «مصر للطيران للصيانة» كمركز لخدمة طائراتها من طراز A220 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقَّعت شركة «مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية» وشركة «إيرباص المصنِّعة للطائرات» -خلال تفاعلات «معرض دبي الدولي للطيران 2019»- اتفاقية تعاون تصبح بموجبها «مصر للطيران للصيانة» مركز خدمة معتمدا لطائرات «إيرباص» من طراز A220.

وذكرت «مصر للطيران» -في بيان اليوم الاثنين- أن التعاون الفني مع كبرى الشركات المصنِّعة للطائرات واعتمادها «مصر للطيران للصيانة» مركز خدمة معتمدا لطائراتها هو ثمرة جهود طويلة من العاملين بالشركة، ويعكس حجم الشركة في السوق العالمية لصيانة وعمرة الطائرات وقدرتها على تقديم المستوى الفني اللائق باسم «مصر للطيران» الذي يُعد مثار إشادة من الشركات العالمية الكبرى.

وأضافت أن هذا التعاون يمنح شركة «مصر للطيران للصيانة» فرصة أكبر لتعزيز وجودها القوي في السوق العالمية واجتذاب العديد من عملاء «إيرباص» في الشرق الأوسط وإفريقيا.