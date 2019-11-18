شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 24 قرارًا لسحب واسترداد قطع أراضٍ سكنية في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تنفيذ عدد 24 قرارًا لسحب واسترداد قطع أراضٍ سكنية لعدم ثبوت جدية الغرض من التخصيص بعدة مناطق بالمدينة.

وقال المهندس شريف الشربيني: سبق أن منح جهازالمدينة مُهلٍا عديدة لأصحاب قطع الأراضي ولم يستجيبوا، ولم يقوموا بتنفيذ الغرض من التخصيص، وبناء على ذلك قامت اللجنة المشكلة برئاسة المهندس يسرى محمد طاهر، وإدارة الأمن بجهاز المدينة وشرطة التعمير والمشرف على رئاسة الأحياء، بتنفيذ قرارات السحب لتلك الأراضي، مشيراً إلى أنه جار استكمال باقي تنفيذ قرارات سحب واسترداد قطع الأراضي، وكذا حصر كل قطع الأراضي الفضاء بالمدينة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن التنفيذ.

وأكد المهندس شريف الشربيني، استمرار المتابعة الدورية من جهاز المدينة لقطع الأراضي التي يتم تخصيصها، للتأكد من تنفيذ الغرض من التخصيص، محذراً من ارتكاب أي مخالفات بالمدينة.