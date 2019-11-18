شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 350 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال أكتوبر بزيادة 31% عن 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر عن تحقيق تداول مقداره 350 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة زيادة 31% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

وقال المركز، في بيان، الإثنين، إن الواردات سجلت 202 ألف طن، بينما سجلت الصادرات 148 ألف طن بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

وشهد ميناء سفاجا تداول 273 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 97 ألف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 41 ألف طن بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 29 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 24 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 24% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 2000 طن وصادر 22 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 12 ألف طن بروبلين لاستخدامها في بعض الصناعات المختلفة.