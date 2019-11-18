شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 350 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال أكتوبر بزيادة 31% عن 2018 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر عن تحقيق تداول مقداره 350 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة زيادة 31% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.
وقال المركز، في بيان، الإثنين، إن الواردات سجلت 202 ألف طن، بينما سجلت الصادرات 148 ألف طن بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.
وشهد ميناء سفاجا تداول 273 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 97 ألف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 41 ألف طن بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 29 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 24 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 24% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 2000 طن وصادر 22 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 12 ألف طن بروبلين لاستخدامها في بعض الصناعات المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر تداول 350 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال أكتوبر بزيادة 31% عن 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.