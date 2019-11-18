شكرا لقرائتكم خبر عن «موزاييك الإسكندرية» يعرض فسيفساء «دبوس صدر» عمرها 149 سنة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسئولو صفحة متحف الموزاييك – تحت الإنشاء – على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، بإعتباره أول متحف متخصص في فن الموزاييك «الفسيفساء» في مصر وحوض البحر المتوسط في معبدالرأس السوداء بمنطقة باب شرقى وسط الإسكندرية، عن 5 قطع فيسفساء نادرة وجديدة تجسد مناسبات تاريخية متنوعة.

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وعرض المتحف بمناسبة اليوم العالمى للتسامح دبوس صدر «ميكروموزاييك»، يمكن إرتدائه كقلادة مصور عليه طفل يهدى سيدة ورجل باقة من الزهور، يؤرخ إلى عام 1870 عمرها 149 سنة، كما عرض المتحف أجمل قطعة فسيفساء تسمى بـ«فسيفساء صيد الأحراش»، تجسد مراحل الصيد بالأحراش حيث تصور القطعة المختارة للعرض أربعة رجال كل إثنان منهما في قارب بالأحراش ويمسكون بشبكة كبيرة لصيد أنواع مختلفة من الطيور والحيوانات البرية، والقطعة أرضية لحنية من ڤيلا بأوتيكا بتونس، وتؤرخ إلى الفترة من عام ٢٠٠ وحتى ٢٢٥ ميلادى عمرها 1707 سنة، وكانت موجودة في المتحف البريطانى بلندن.

كما اختار المتحف قطعة فسيفساء أخرى تصور المشاعر الإنسانية تسمى بـ«فسيفساء الخوف»، قادمة من فيلا هاليكارناسوس، وتؤررخ إلى القرن الرابع الميلادى عمرها 17 قرناً، ويظهر قناع الخوف وهو يتمركز القطعة وسط بتلة مشعة وتم تصوير الخوف في شكل رجل محدق العينين وله فم يبدوا كأنه يزأر، وشعر كالبدة الأسد من المتحف البريطانى.

واختتم المتحف عرضه الحديث بقطعة خامس عبارة عن فسيفساء أجنحة الفراشات الملونة، أستخدمت فيها مجموعة كبيرة من أجنحة الفراشات وبدون أي إضافات وهذه الفراشات تم الحصول عليها في موسم الفراشات بإفريقيا.

"موزاييك الاسكندرية" يعرض فسيفساء "دبوس صدر" عمرها 149 سنة