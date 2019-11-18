شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا للوزراء بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، تعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا للوزراء. وحسب وكالة أنباء الكويت نص القرار على تكليف الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائھم لإصدار مرسوم تعیینھم. وأضاف القرار أنه على رئیس مجلس الوزراء تنفیذ الأمر وإبلاغه إلى مجلس الأمة ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر فى الجریدة الرسمیة.

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