شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعفى وزيرى الدفاع والداخلية من منصبيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكیل الوزارة والمراسیم المعدلة له وعلى الأمر الأمیرى الصادر بتاریخ 14 نوفمبر بقبول استقالة رئیس مجلس الوزراء وإعفاء كل من، ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع، الفریق م. خالد الجراح الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة من تصریف العاجل من شؤون منصب كل منھما.

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