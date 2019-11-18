شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة دولية لإنشاء شرق أوسط خال من الأسلحة النووية بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمشاركة مصرية، تنطلق فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر الدولى "إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، الذى تستضيفه الامم المتحدة فى مقرها بنيويورك اليوم الأثنين، برئاسة السفيرة سيما بهوس، رئيس بعثة الأردن لدى الأمم المتحدة.

المؤتمر الذى يستمر فى الفترة من 18 حتى 22 نوفمبر، يشهد مشاركة البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة ووفود دول الشرق الأوسط والدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية بموجب شروط معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

يأتى المؤتمر الذى يهدف لمنع الانتشار والتسليح النووى، وسط تزايد التوتر بشأن البرنامج النووى الإيرانى حيث أعلنت طهران مؤخرا الانسحاب من مزيد من البنود الخاصة بالاتفاق النووى الذى يعود لعام 2015 والذى يواجه تخبطا منذ إعلان إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من ذلك الاتفاق الذى عقدته الإدارة السابقة للرئيس باراك أوباما بمشاركة خمسة من القوى الدولية.

كما لم يخف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان طموحاته النووية، فخلال اجتماع مع حزبه الحاكم سبتمبر الماضى، قال انه لا يمكنه أن يقبل تقييد الغرب لبلاده بعدم الحصول على قنبلة نووية وقال بوضوح "بعض الدول لديها صواريخ برؤس نووية لكن الغرب يصر على أنه لا يمكننا الحصول عليها.. هذا لا أستطيع أن اقبل به". وخلال خطابه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذهب لانتقاد اتفاقية حظر الانتشار النووى.