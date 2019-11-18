شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انتظام المرور بكوبرى أكتوبر للقادم من الإسعاف والتحرير إلى المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا ”الخليج 365” انتظام الحركة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، أمام القادم من ميدان الإسعاف والتحرير، وفي طريقه إلى شارعي البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية فى منطقة المهندسين.

وانتظمت الحركة المرورية، أمام القادم من منطقة الدقي وفي طريقه إلى ميدان التحرير، ووسط البلد، وميدان رمسيس عبر كوبري 6 أكتوبر، وتواجد رجال المرور بطول الطريق للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أي زحام مروري أعلى الطريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. انتظام المرور بكوبرى أكتوبر للقادم من الإسعاف والتحرير إلى المهندسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.