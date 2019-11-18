شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات توضح متى يكون حضور المتهم جلسة محاكمته وجوبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض المتهمين فى القضايا المختلفة لا يعرفون إذا كان حضورهم للمحكمة وجوبى، أو أنه يجوز حضور المحامى عنهم بتوكيل.
ويرصد ”الخليج 365” الحالات المختلفة لحضور أو عدم المتهم جلسة محاكمة.
1- الجنح التى لا يوجد فيها كفالة مالية، ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، واجبة الحضور.
2- الجنح التى يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هى التى لا يوجد فيها حبس وجوبى ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا.
3- فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فإن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة.
4- إذا كانت جنحة غير مباشرة، فإن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
5- فى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبى، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبى أمام جنح مستأنف.
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