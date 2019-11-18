شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف فيتامين أ بشبكية العين.. 10 معلومات عن عالم وظائف الأعضاء جورج والد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الإثنين 18 نوفمبر، ذكرى ميلاد جورج والد، عالم وظائف الأعضاء الأمريكى الحاصل على جائزة نوبل فى الطب.

الخليج 365 يقدم معلومات عن جورج والد فى ذكرى ميلاده كما يلى:

1_ ولد جورج والد بمدينة نيويورك فى مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1906

2_التحق بمدرسة بروكلين الثانوية التقنية في نيويورك وكان ضمن أول دفعة تخرجت فيها سنة 1922.

3_ حصل والد على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة نيويورك سنة 1927 .

4_كما حصل جورج والد على درجة دكتوراه الفلسفة في علم الحيوان من جامعة كولومبيا سنة 1932.

5_بعد حصوله على الدكتوراه اكتشف والد أن فيتامين أ هو أحد مكونات شبكية العين

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6_عمل استاذا لعلم الأحياء فى جامعة هارفارد.

7_ عمل أستاذاً زائراً للكيمياء الحيوية بجامعة كاليفورنيا في صيف 1956.

8_حصل والد على جائزة نوبل في الطب سنة 1967 بالاشتراك مع هالدان هارتلاين والسويدي رانيار جرانيت، وذلك لأبحاثهم حول الفسيولوجيا العصبية للإبصار.

9_عارض حرب فيتنام وسباق التسلح النووي وكان عضوا فى بعثة رامزى كلارك إلى إيران عام 1980 أثناء أزمة الرهائن.

10_توفى جورج والد فى 12 أبريل 1997.