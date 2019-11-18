شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور مدرسة خاصة بالجيزة يطلبون تعقيم الفصول بعد إصابة طالبة بحمى قرمزية والان مع تفاصيل الخبر
وقال بعض أولياء أمور بالمدرسة إنه كانت هناك احتمال الاشتباه فى حالة التهاب سحائى ولكن تقرير وزارة الصحة افاد أنها حمى قرمزية علما بأن المرض شديد الخطورة والانشار والعدوى.
وأفادت المدرسة أنه تم غسل فصول الصف الأول والثانى الابتدائى بالكلور والديتول وتم تبليغ مكتب الصحة بالعمرانية بخطاب رسمى وكذلك قسم البيانات والمعلومات بإدارة العمرانية ووصلت لجنة من مكتب الصحة بإشراف سلسبيل محمد لمتابعة الحالة بالمدرسة ودخول الفصول والكشف على الطلاب والحالة مستقرة بالمدرسة.
وأكدت المدرسة أنه تم عزل الطالبة المصابة ومنحها إجازة حتى مثولها للشفاء.
فيما أكدت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة أنه يتم متابعة انتظام الدراسة فى المدرسة وشكوى أولياء الأمور.
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