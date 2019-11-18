شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومى للمرأة تستقبل مرفت التلاوى لبحث ترتيبات الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، السفيرة مرفت تلاوى رئيسة مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة فى دورته الرابعة والمزمع عقده خلال شهر فبراير المقبل، بحضور القائمين على المهرجان وهم محمد عبد الخالق رئيس المهرجان ، و حسن أبو العلا مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل نائبة رئيس مجلس أمناء المهرجان ، وعدداً من عضوات وأعضاء مجلس أمناء المهرجان الجدد.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الموضوع الرئيسى للدورة الرابعة للمهرجان حول تصدر المرأة المصرية المشهد السياسى فى مصر، واقترحت أن ينظم منتدى نوت عدداً من الفعاليات على مدار العام بمحافظة أسوان بالتعاون مع فرع المجلس بالمحافظة لدمج أنشطة المهرجان داخل المجتمع الأسوانى.

وعبرت السفيرة مرفت تلاوى عن فخرها بجهود الدكتورة مايا مرسى فى مجال النهوض بأوضاع المرأة المصرية ، وأكدت أن اجتماع اليوم يستهدف عرض تجربة الدورة الثالثة للمهرجان واستخلاص الدروس منها والتركيز على التحديات لتفاديها خلال الدورة الرابعة.

وأكدت الدكتورة عزة كامل، أن منتدى نوت سوف يركز هذا العام على قضية مناهضة تزويج الفتيات بالتعاون مع المجتمع المدني الأسوانى المعنى بقضايا المرأة، إلى جانب مناقشة التحديات التى تواجه صانعات السينما، مشيرة إلى استحداث مهرجان هذا العام جائزة منتدى نوت لإنجاز المرأة، كما رحبت بالعضوات الجدد فى مجلس أمناء المهرجان.