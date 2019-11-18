شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يراجع مشروعات الوزارة واستعدادات موسم السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى اجتماع مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة لمراجعة مشروعات الوزارة الجارى تنفيذها واستعداد أجهزة الوزارة لموسم الامطار والسيول.

وأعلنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى حالة الطوارئ على مدار 24 ساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول، و اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع النوات القادمة.

وقال وزير الرى إنه تم التشديد على كل أجهزة الوزارة باستمرار حالة الاستعداد وكذلك تركيز أعمال الصيانة لكل منشآت الرى ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات وأعمال التطهير للترع والمصارف.

الجدير بالذكر أنه يوجد منظومة للإنذار المبكر أنشأتها الوزارة للتنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية كافة الاستعدادات لمجابهة السيول والحد أو المنع من أثارها التدميرية من خلال وحدة التنبؤ بالأمطار التابعة للمركز التنبؤ مسئوله عن تحديد شدة الأمطار المتوقعة علي البلاد دون الإشارة إلى درجات الحرارة ولا حالة البحر، بهدف اتخاذ إجراءات تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتي ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمى شبكة المجارى المائية باعتبار أن الوزارة مسئولة عن توفير كل اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.