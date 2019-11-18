شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 17 سنتر للدروس الخصوصية بالجيزة.. والمحافظ: قطع المرافق عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت محافظة الجيزة 17 سنتر للدروس الخصوصية، واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء جنوب الجيزة والدقى والعجوزة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور، فى إطار الإجراءات الرادعة التى اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحها مرة آخرى مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية مؤكداً محاسبة المقصرين فى عمليات الغلق، لافتاً أن المراكز التى تم غلقها شملت 6 سناتر تعليمية بحى جنوب الجيزة هم نوبل وسلسبيل والتوحيد والخطيب وسمارت والسنتر التعليميى بجزيرة الدهب وإعادة إغلاق سنتر سكيلز الواقع بشارع حسين واصف بحى الدقى وسنتر تعليمى بقطاع أرض اللواء وآخر بالعقار 29 شارع غزة بالمهندسين بحى العجوزة وسناتر القمة والرباب والبيومى بحى الهرم وسناتر ستارز والتفوق والنخبة والأستاذ بحى بولاق الدكرور وسنتر المصطفى بشارع الملك فيصل بحى العمرانية.

وناشد محافظ الجيزة الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله مؤكداً على وجود العديد من المراكز التى بها محاضرين غير مؤهلين تربويًا والغرض الأساسى منها تحقيق أرباح مادية على حساب العملية التعليمية.

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وأوضح راشد أن الأيام المقبلة تشهد حملات غلق موسعة للمراكز موضحاً أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.